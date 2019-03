'The Newsroom' vuelve llena de novedades

Aaron Sorkin, el creador y productor ejecutivo de 'The Newsroom', ha anunciado importantes cambios para la segunda temporada de la serie de HBO, que verá la luz el próximo mes de junio.



Según informa el portal Deadline, el guionista ha manifestado que no quiere polarizar al público y a la audiencia como ha ocurrido en la primera tanda de capítulos. "Espero que alguno de los críticos que no estaban contentos con la primera temporada echen un vistazo a esta segunda y se replanteen su opinion", ha añadido.



Sorkin también ha reconocido que se está planteando la posibilidad de que Constance Zimmer (El séquito) mantenga una relación amorosa con alguno de los miembros del reparto. Zimmer aparecerá recurrentemente en la nueva tanda de episodios de 'The Newsroom', donde dará vida a una de las portavoces de Mitt Romney.



Sorkin ha explicado que está tan complacido por el trabajo que está realizando Zimmer que no le "sorprendería que hubiera un romance" con alguno de los principales personajes.



En cuanto a los temas de actualidad de los que se va a hacer eco la ficción destacan las elecciones presidenciales de Estados Unidos -incluyendo las primarias y las convenciones-, la Ley de protección del paciente, el asesinato del joven Trayvon Martin y la matanza de la escuela de Newtown.



En cuanto a este último asunto, Sorkin ha admitido que no está seguro sobre cómo va a enfocar la tragedia . El guionista ha explicado que "es un momento muy importante y que lo último" que quiere hacer "es manejarlo pobremente".



Sorkin es también el creador y guionista de otras populares series de televisión como 'El ala oeste de la Casa Blanca' o 'Studio 60'. También ha escrito el guión de 'La red social', por el que ganó un Oscar al Mejor guión adaptado.