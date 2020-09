'The Mandalorian' ya tiene fecha de estreno para su temporada 2

Después del gran éxito de su primera temporada (y del fenómeno cultural que supuso Baby Yoda), los nuevos episodios de 'The Mandalorian' han sido uno de los estrenos más esperados del panorama televisivo.

Pese a que la pandemia mundial del coronavirus ha afectado a gran parte de la industria del cine y la televisión y muchos calendarios se han visto afectados, los fans de la serie ambientada en el universo 'Star Wars' están de enhorabuena.

Disney acaba de anunciar que la temporada 2 de 'The Mandalorian' llegará el próximo 30 de octubre a Disney Plus, y esta vez el público español no tendrá que perderse su estreno a la espera de que llegase la plataforma.

En esta nueva entrega, el reparto llega con grandes cambios, y a Pedro Pascal, Gina Carano y compañía se les unirán caras nuevas como Rosario Dawson o Michael Biehn. El aclamado showrunner del proyecto, Jon Favreau, volverá para dirigir algún episodio de la temporada.

