'The Mandalorian 3': Los rumores apuntan a que Lucasfilm reemplazará a Gina Carano por otra actriz para Cara Dune

Lucasfilm publicaba recientemente un comunicado a través del cual informaba de la decisión de despedir a Gina Carano tras sus polémicos comentarios a través de Twitter. "Gina Carano no es empleada de Lucasfilm actualmente y no hay planes de que lo sea en el futuro. Sin embargo, sus publicaciones en las redes sociales denigrando a las personas por su identidad cultural y religiosa son abominables e inaceptables", comentaban.

Gina Carano en 'The Mandalorian' | Disney

Este despido fulminante concluía con su participación en la exitosa serie del Universo 'Star Wars', 'The Mandalorian', donde interpretaba al personaje de Cara Dune. A pesar de que Cara se queda sin intérprete que pueda darle vida, parece que pronto encontrará una sustituta. The Hollywood Reporter ha publicado una información en la que se asegura que Lucasfilm planea un regreso del personaje con una nueva actriz al frente.

A pesar de que no se conoce con certeza en qué proyecto reaparecerá, las fuentes más cercanas afirmaban que, aunque no es probable que aparezca en el spin-off de Bobba Fett, sí es muy posible que aparezca en futuras producciones.

Gina Carano, a pesar de las consecuencias de sus declaraciones, parece que no ha dudado en volver a compartir un mensaje a través del cual manifestaba su opinión sobre este tema e informaba de que había encontrado un nuevo proyecto en el que trabajar.

"The Daily Wire me está ayudando a cumplir uno de mis sueños, desarrollar y producir mi propia película. Grité por ayuda y mi plegaria fue escuchada. Ahora estoy mandando un mensaje directo de esperanza a todo el que viva con miedo a la cancelación por la mafia totalitarista. Solo acabo de empezar a usar mi voz, que ahora es más libre que nunca, y espero que inspire a otros a hacer lo mismo. No pueden cancelarnos si no les dejamos", publicaba en Twitter.

Carano hacía referencia a Ben Shapiro, un popular abogado y comentarista de radio, que además fue creador del medio que la actriz menciona, The Daily Wire. Ambos trabajarán juntos en la producción de una película.

