HBO ha renovado la serie 'The Leftovers' por una segunda temporada, según informa TV Line. La ficción basada en la novela homónima de Tom Perrota que tiene a David Lindelof ('Lost') como showrunner volverá a la cadena estadounidense el año que viene con una nueva entrega.



El presidente de programación de HBO, Michael Lombardo, ha declarado en un comunicado enviado por la cadena que "estamos emocionados de contar con 'The Leftovers' por una segunda temporada. Ha sido fascinante ver la abrumadora respuesta del público a su original y provocativa forma en la que se narra. Tenemos muchas ganas de continuar el periplo, mientras la serie ahonda profundamente en las vidas de los que quedan".



La serie, que actualmente sigue en emisión, reunió a 1,7 millones de espectadores en EEUU en su estreno el pasado mes de junio. 'The Leftovers' está protagonizada por Justin Theroux, Liv Tyler y Amy Brenneman, entre otros.