'The Killing' ficha a tres actores para su nueva temporada

La nueva temporada de 'The Killing' está últimando detallaes para arrancar la gravación en los próximos meses. La cuarta y última temporada se verá en Netflix a finales de año y constará de seis episodios.



Para esta nueva entrega, la ficción contará con los actores Sterling Beaumon ('Lost'), Levi Meaden ('Almost Human') y Tyler Ross ('Zombieland'), quienes interpretarán a tres jóvenes que formarán parte de la academia militar de las afueras de Seattle en la que se desarrolla la cuarta temporada, según informa el portal The Hollywood Reporter.



'The Killing' contará con Mireille Enos (Sarah Linden) y Joel Kinnaman (Stephen Holder) como protagonistas de la temporada.