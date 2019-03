'The Good Wife' recibe el premio Sidney Lumet de Derechos Humanos

'The Good Wife' está de enhorabuena. La serie de la CBS ha recogido el premio Sidney Lumet de Derechos Humanos por el tratamiento en la serie de temas sobre el derecho a la privacidad, la vulneración de derechos, la tortura y la política social. La ficción protagonizada por Julianna Margullies recibe este premio en la primera edición de los Sidney Lumet Award a la Integridad en el Entretenimiento.



"La cultura popular tiene un poder increíble, no sólo para entretener sino para informar, promover e inspirar. 'The Good Wife' ha utilizado ese poder para hacer frente a algunos de las cuestiones políticas y sociales más difíciles del momento. Por su contenido innovador y avanzar en la comprensión de los derechos humanos para el público, le otorgamos este premio", según recoge un comunicado las palabras de Elisa Massimino, la directora de Human Rights First.