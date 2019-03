'The Flash' y 'Arrow', renovadas por The CW

'The Flash', 'Arrow', 'Jane the Virgin', 'Sobrenatural', 'Legends of Tomorrow', 'Crazy Ex-Girlfriend' y 'Supergirl' arrancan 2017 con grandes noticias para sus fans: The CW ha anunciado en una rueda de prensa su renovación por una temporada más.

"Durante las últimas temporadas, The CW ha ido dando forma a una programación en la que se mezclan intérpretes de probada experiencia, con superhéroes del universo DC, comedias alabadas por la crítica o potentes dramas con tintes de ciencia ficción", ha declarado Mark Pedowitz, presidente de la cadena.