'The Boys' prepara un spin-off con jóvenes superhéroes "a lo 'Juegos del Hambre'"

'The Boys' arrancaba en verano de 2019 con su primera temporada con un enorme éxito, un triunfo que han vuelto a repetir tras el estreno de la segunda entrega a principios de este mes de septiembre.

Ahora, antes del final de la temporada 2, 'The Hollywood Reporter' ha informado que la serie contará con un spin-off que todavía no tiene título pero que estará escrita por el productor ejecutivo de 'The Boys', Craig Rosenberg.

La serie se ambientará en la única universidad de Estados Unidos exclusivamente para jóvenes superhéroes, que será dirigida por la sombría corporación Vought International. Además, describen la ficción como parte programa universitario y parte Juegos del hambre, que sigue la vida de unos superhéroes muy competitivos y con las hormonas revolucionas. Así, pondrán sus condiciones físicas, sexuales y morales al límite, compitiendo por los mejores contratos en las mejores ciudades.

Tras salir a la luz la noticia el propio creador de la serie original, Eric Kripke, lo ha confirmado con el siguiente mensaje en Twitter: "Así es, cabrones. (En serio, estoy muy agradecido con todos ustedes por hacer #TheBoys un gran éxito. Estoy viviendo el mejor momento de mi vida, así que no puedo daros las gracias lo suficiente. ¡Mucho más por venir!)".

