'The Boys': El conocido superhéroe de Marvel que parodian en la temporada 2

'The Boys' es un soplo de aire fresco para las historias de superhéroes, donde la visión que hay de ellos está manipulada por la prensa y su verdadera personalidad no es la de los cómics en los que se dedican a salvar a las personas como dicta su conciencia, sino la de personas con vicios, dobles intenciones y la única intención de mantener una fachada que les haga parecer héroes para el resto del mundo.

Muchos de los héroes que aparecen en 'The Boys' pueden ver su parecido a otros de Marvel o DC, como es el caso de El patriota, que sería su versión de Superman, The Deep, que sería Aquaman, Queen Maeve, que sería Wonder Woman o A-Train, que sería The Flash.

Pero si estos ejemplos se veían como claras referencias, el personaje que introduce el primer capítulo de la segunda temporada, buscando sustituir a uno de 'Los 7', es una copia del personaje de Marvel, Daredevil. El personaje se llamaría Blindspot y aparece haciendo distintas llaves de artes marciales, lanzando puñetazos al aire y con los ojos cubiertos por supuesto.

Aunque este personaje no es el único nuevo superhéroe por supuesto y todos los que llegan están cargados de referencias a otros personajes más conocidos, este el ejemplo más claro. Si quieres saber más sobre esta nueva temporada tienes es tráiler en el vídeo de arriba.

