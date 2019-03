'The Big Bang Theory', la mejor comedia para el público de EEUU

Así, el premio a Mejor Serie de Comedia se lo llevó The Big Bang Theory, volviendo a reafirmar que es una de las comedias que más les gusta a los estadounidenses. Además, no solo quedó ese premio ahí ya que Kaley Cuoco también tuvo su reconocimiento gracias al galardón como Mejor Actriz de Comedia. En la categoría masculina de dicho premio, fue el actor de Glee, Chris Colfer, quién pudo llevarse a casa el premio.



La ganadora indiscutible de la gala fue Sandra Bullock, que se alzó con cuatro estauillas. Los People's Choice Awards se entregaron en una gala celebrada en el Nokia Theatre de la ciudad de Los Ángeles. Una gala cargada de rostros de lo más dispares y que tuvo como maestras de ceremonias a las actrices Kat Dennings y Beth Behrs, ambas protagonistas de la serie de comedia, 2 Chicas sin blanca. Las dos pusieron el justo toque de humor a la gala íntegramente dedicada al público estadounidense que ya ha dado su opinión sobre lo que le gusta.

LISTA DE PEOPLE'S CHOICE AWARDS EN TELEVISIÓN



Mejor comedia. The big bang theory



Mejor actor de comedia. Chris Colfer ( Glee)



Mejor actriz de comedia. Kaley Cuoco ( The big bang theory)



Mejor drama. The good wife

Mejor actor de drama. Josh Charles ( The good wife)



Mejor actriz de drama. Stana Katic ( Castle)



Mejor actor en serie de estreno. Joseph Morgan ( The vampire diaries)



Mejor actriz en serie de estreno. Sarah Michelle Gellar ( The crazy ones)



Mejor serie policiaca. Castle



Mejor comedia de cable. Psych

Mejor drama de cable. The walking dead



Mejor actriz de televisión por cable. Lucy Hale ( Pretty little liars)



Antihéroe de televisión por cable. Rick Grimes ( The walking dead)



Grupo favorito de una serie. Sam, Dean & Castiel ( Supernatural)



Mejores amigas de televisión. Rachel & Santana ( Glee)



Mejor química en pantalla. Damon & Elena ( The vampire diaries)

Mejor serie de ciencia-ficción por cable. La bella y la bestia



Mejor actor de serie de ciencia-ficción por cable. Ian Somerhalder (The vampire diaries)



Mejor actriz de serie de ciencia-ficción por cable. Kristin Kruek (La bella y la bestia)



Mejor miniserie. American Horror Story



Mejor presentador de magacín. Ellen DeGeneres



Mejor presentador de talk show de estreno. Queen Latifah



Mejor conductor de late night. Stephen Colbert



Mejor serie en streaming. Orange is the new black



Serie que más se echará en falta. Breaking bad



Mejor comedia de estreno. Sean saves the world



Mejor drama de estreno. Reign