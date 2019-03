'The Big Bang Theory' y 'Juego de Tronos' triunfan en los premios de los críticos

La televisión vive un momento de oro en cuanto a producciones de ficción se trata. Claro ejemplo de ello es que anoche, dos de las mejores series del momento compartieron el premio al mejor drama en la gala anual de los Critics' Choice Awards: 'Juego de Tronos' y 'Breaking Bad'.



Las series de las cadenas de cable HBO y AMC compartieron el premio de los críticos a la mejor serie. La gala anual de los premios que entrega la Asociación de Periodistas de la Televisión, celebrada este año en el Hotel Beverly Hilton, reconoce las mejores series del momento.



El actor protagonista de 'Breaking Bad', Bryan Cranston, subió al escenario a recoger el premio al mejor actor de drama, mientras que Tatiana Maslany hacía lo mismo en la categoría femenina por 'Orphan Black'.



Michael Cudlitz ('Southland') y Monica Potter ('Parenthood') recibieron el premio al mejor actor y actriz de reparto, mientras que Jane Fonda ('The Newsroom') recogió el premio al mejor actor invitado.



En las categorías de miniseries, 'Behind the Candelabra' de HBO fue la clara ganadora en este apartado, al recibir los galardones a la mejor TV movie y mejor actor, a Michael Douglas por su papel de Liberance. Elisabeth Moss ('Top of the Lake') recibió el de mejor actriz de TV movie y Zachary Quinto y Sarah Paulson ('American Horror Story: Asylum') los premios a mejores actores de reparto.



En lo que se refiere a la comedia, la serie de CBS 'The Big Bang Theory' fue la gran triunfadora al recoger el premio a la mejor comedia, al mejor actor de reparto (Simon Helberg) y a la mejor actriz de reparto (Kaley Cuoco). Los mejores actores de comedia para los críticos son Louis C.K. ('Louie') y Julia Louis-Dreyfus ('Veep').