A lo largo de las 12 temporadas de 'The Big Bang Theory' uno de los temas más relevantes ha sido la relación entre Leonard y Penny.

Desde el minuto uno en el que Leonard conoce a su vecina de enfrente se queda prendado de ella pero no sería hasta cierto tiempo después cuando Penny se empieza a fijar en el científico. Aunque no su relación no ha sido siempre un camino de rosas.

Los personajes de la ficción han atravesado todo tipo de situaciones cruciales hasta que vimos su final donde Penny se quedó embarazada y deciden ampliar la familia.

Ahora, tras el final de la sitcom Johnny Galecki ha compartido una divertida imagen donde compara una foto de ellos cuando empezaron la serie y otra al terminar: "El cambio de 12 años de un matrimonio falso. Te quiero Kaley Cuoco", escribe el actor.

