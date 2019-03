'The Big Bang Theory': El final contará con dos nuevos personajes que se buscarán 'problemas' con Sheldon

Este año 'The Big Bang Theory' llega a su fin, y será el momento de despedirnos de los personajes que nos han acompañado durante doce temporadas. Pero no todo son malas noticias, porque una serie como esta tiene que despedirse por todo lo alto, y eso incluye sorpresas que no nos esperamos.

Y es que el final de la sitcom parece contar con más personajes de los que hasta ahora conocemos. TVLine ha confirmado el fichaje de Sean Austin ('Stranger Thing', 'El señor de los anillos') y de Kal Penn ('Cómo conocí a vuestra madre', 'House').

No sabemos en qué capítulos aparecerán, pero sí el papel que desempeñarán: serán dos físicos, Campbell y Pemberton, que parece ser, accidentalmente, confirmarán la teoría de super asimetría que tanto tiempo ha perturbado a Sheldon y Amy. Y es que parece a que Cooper no le hará ninguna gracia que alguien ajeno a ellos haya probado el trabajo en el que lleva tanto tiempo trabajando... ¿habrá enfrentamiento? Tendremos que esperar para averiguarlo.