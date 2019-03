'The Big Bang Theory': La cuantiosa cifra que los actores seguirán cobrando tras el final de la serie

Con el fin de 'The Big Bang Theory' hablamos del final de la serie, pero no el de los actores. Está claro que seguirán con nuevos proyectos en el mundo de la interpretación, aunque no tendrían por qué hacerlo. Así es, porque los protagonistas de la sitcom seguirán cobrando una gran cantidad de dinero pese a la finalización de la misma.

De acuerdo con un nuevo informe, parte del reparto recibirá alrededor de 10 millones de dólares al año tan sólo porque la serie se seguirá emitiendo. Según informa el medio Metro, Kaley Cuoco (Penny), Johnny Galecki (Leonard) y Jim Parsons (Sheldon) poseen acciones de las ganancias anuales de la sitcom para Warner Bros. que representan el 1% del total.

Los tres intérpretes son los afortunados que seguirán cobrando una millonada tras finalizar la sitcom que los catapultó a la fama. Y es que teniendo en cuenta que el programa se emite diariamente y, en ocasiones, varias veces al día en muchas cadenas diferentes, las ganancias para Warner Bros son aproximadamente 1 billón de dólares. Por lo que, si los tres actores se llevan un 1% del total, cada uno recibirá 10 millones de dólares al año.