The CW adelanta el estreno de la quinta y última temporada de 'The Originals'

Los fans de 'The Originals' están de enhorabuena, The CW ha adelantado la fecha de estreno de la que será su quinta y última temporada. El 'spin-off' de 'Crónicas vampíricas' emitirá su nueva tanda de episodios el próximo miércoles 18 de abril y no el día 20 como tenían planeado.

Por lo tanto, 'The Originals' se emitirá el mimo día que 'Riverdale'. Una noticia que ha afectado a otras ficciones como la nueva serie de Lucy Hale protagonista de 'Pretty Little Liars', 'Life Sentence', que pasa a emitirse los viernes a partir del 27 de abril. También a los finales de temporada de 'Jane the Virgin' y 'Dinasty', que por problemas de horario la cadena los ha trasladado al 20 de abril y el 11 de mayo respectivamente.

La última temporada de la ficción de Julie Plec está a punto de llegar a la pequeña pantalla con una Hope adolescente, el reencuentro de los hermanos Mikaelson y la nueva aparición de Caroline Forbes, todo ello dentro de un salto temporal de siete años, ¡no te pierdas el tráiler!