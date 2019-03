Terry O'Quinn: "Es una serie de terror divertida y diferente a todo lo anterior"

Terry O'Quinn ha vuelto a la televisión con '666 Park Avenue'. Si su anterior personaje, John Locke, era el más intrigante y misterioso de la isla de 'Perdidos', en esta ocasión Gavin Doran (el personaje que interpreta en la serie de ABC) no lo es menos.



O'Quinn interpreta al dueño del edificio de apartamentos neoyorquino ubicado en 999 Park Avenue, dirección que se puede leer como '666 Park Avenue', título de la serie que en nuestro país emite Calle 13 desde el 9 de octubre, en la que "los personajes son víctimas de sus propios deseos pero más de Gavin Doran y del edificio".



"Ellos son víctimas de sus propios deseos porque es muy tentador tener la sensación de que se pueden llegar a realizar en un breve período de tiempo", ha señalado en una entrevista telefónica O'Quinn (Michigan, 1952). Inspirada en la novela homónima de la escritora Gabriella Pierce, el perfil de los inquilinos alojados en '666 Park Avenue' es variado y, aparentemente, sus vidas, inconexas.



En realidad, ellos están allí para cumplir las órdenes del Ángel Caído, figura mitológica que encarna Terry O'Quinn, que les concederá sus deseos pagando un precio muy alto. Los personajes de '666 Park Avenue' "están dispuestos a poner en riesgo sus vidas por alcanzar el éxito de manera fulgurante y tienen que pagar por ello", ha comentado el actor de 'Perdidos'.



"En el caso de si tú decides cerrar un trato con Gavin Doran, entonces no hay escapatoria porque él te va a usar dependiendo del nivel del deseo. Él se aprovecha de gente que probablemente no ha tenido éxito nunca en su vida", ha dicho el actor.



'666 Park Avenue', la última apuesta de la cadena estadounidense ABC, es "una serie de terror un poco divertida y única y diferente de todo lo anterior" que ha visto, según afirma el actor, que confiesa no ver películas de terror y reconoce sus debilidades: "Tener miedo a la pobreza, fallar en mi trabajo, cuando la gente me ve mientras actúo y la soledad".



Misterio, drama, suspense y glamour son los ingredientes de '666 Park Avenue', ficción que se desarrolla en un edificio majestuoso de estilo victoriano, de 13 plantas, construido en 1923 en pleno centro de la ciudad de Nueva York y "tiene una relación con cuestiones religiosas como el 666 que es el nombre de la bestia", ha señalado.



Terry O'Quinn es Gavin Doran, propietario de ese bloque de viviendas de alquiler de lujo emplazado en el exclusivo distrito del Upper East Side de Manhattan y está casado con "una persona muy fría que actúa sin escrúpulos", la sofisticada Olivia Doran, que interpreta Vanessa Williams, ex 'Mujere Desesperada'.



El actor, que saltó a la cumbre de la fama por su papel de John Locke en la serie de culto 'Perdidos' y habitualmente encarna a personajes macabros y villanos, ha indicado que no cree tener "un papel en especial" aunque el perfil de sus personajes puedan tener "características comunes". Con humor, O'Quinn ha destacado que ninguno de sus personajes se parecen a él y que, además, "los chicos malos tienen los mejores secretos y son los personajes más misteriosos".



"En el interior de los chicos buenos, habitualmente, no puedes ver más allá de su bondadoso corazón; en cambio en los chicos malos puedes ver el potencial del diablo y un montón de secretos", ha comentado con ironía.