La producción de la temporada 4 de 'Stranger Things' se vio paralizada en marzo al igual que muchas otras series debido a la crisis mundial por coronavirus.

Después del final de la tercera temporada que dejó en vilo a los fans, hay muchas expectativas sobre por dónde podrá ir la nueva entrega y a quién veremos (especialmente al sheriff Hopper).

Ahora, uno de sus protagonistas, Joe Keery, que da vida a Steve, ha dado los primeros detalles sobre la esperada temporada en Total Film Magazine.

"Oh tío, es bastante alucinante, los hermanos Duffer lo han vuelto a hacer. Creo que este año -sé que todos los años lo digo- pero esta va a ser definitivamente mucho más terrorífica que las anteriores, y eso que el año pasado fue bastante oscura", aseguraba.

La temporada aún no tiene fecha de estreno, puesto que no saben cuándo podrán volver al rodaje, pero presumiblemente no será antes de 2021.

