Las terribles consecuencias físicas que Sarah Hyland ocultó en el rodaje de 'Modern Family'

Sarah Hyland, Haley en 'Modern Family', ha pasado por graves problemas de salud pese a su juventud. La actriz padece endometriosis y displasia renal, por lo que ha tenido que someterse a dos trasplantes de riñón, y debido al tratamiento que ha seguido ha perdido parte de su cabello. "Con los medicamentos y esas cosas tu pelo se puede caer", ha contado a Refinery 29.

"Así que utilicé extensiones cuando interpreté a Haley Dunphy para ocultar parte de esa pérdida". La joven intérprete ha contado también que ahora que su cabello ha vuelto a crecer, lo ha hecho con una textura diferente. "Es mucho más rizado de lo que solía ser".

Hyland ha encontrado un gran apoyo en el resto del reparto de 'Modern Family', y hace unas semanas quiso rendirles homenaje por apoyarla con sus problemas de salud.

Hablando en Good Morning America la actriz comentó que "me encanta estar en el rodaje, porque es lo que amo. El elenco es increíble. La mayoría de los miembros del equipo ha estado con nosotros desde el primer día, así que he crecido con esas personas. Les he visto casarse y tener hijos y todo eso".

"Siempre saben si no me encuentro bien y me hacen saber que cualquier cosa que necesite, ellos están allí para ayudarme. Han sido increíbles para mí".

