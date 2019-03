Teri Hatcher vuelve tras 'Mujeres Desesperadas'

No hace ni un mes que acabó 'Mujeres Desesperadas' y Teri Hatcher ya tiene nuevo trabajo. La entrañable Susan Delfino de Wisteria Lane se mete ahora en la piel de la madre de la protagonista de 'Jane By Design' ('Diseñanado a Jane' en MTV España).



La cadena ABC Family se ha encargado de distribuir una imagen de uno de los cuatro capítulos que la actriz ha grabado para la serie. En la fotografía, podemos ver a Hatcher junto a otro peso pesado de la actuación: Andie MacDowell.



'Diseñando a Jane' narra las peripecias de una adolescente, que, al ser confundida con una adulta, empieza a trabajar como diseñadora para una importante firma de moda, capitaneada por la protagonista de 'Cuatro bodas y un funeral'.



Teri Hatcher interpreta en estos cuatro episodios a la madre de Jane, una madre un tanto ausente. Y es que Jane y su hermano se han criado solos desde que su padre murió y su madre les abandonó. "Es muy diferente a Susan", declaró la productora ejecutiva de la serie, April Blair a TV Guide.



"Ella es un espíritu libre que no ha madurado aún", algo que según Blair puede "traer algún problema a la muy centrada Jane", aunque según promete también, "todo acabará con un final feliz".



La productora ejecutiva también deja en el aire la posibilidad de otra futura colaboración con Hatcher: "Estamos rodando el último de los cuatro episodios con ella y todo ha ido muy bien, así que queda una puerta abierta".



Y no sólo como actriz volverá la ex de 'Mujeres Desesperada's. Está confirmado que Teri Hatcher volverá a 'Jane by Design' para ponerse detrás de las cámaras en lo que supondrá su debut como directora en un episodio de la próxima temporada.