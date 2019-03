Teri Hatcher se pueba el traje de villana en 'Supergirl'

En los nuevos capítulos de 'Supergirl', Melissa Benoist tendrá que enfrentarse a la villana interpretada por Teri Hatcher. La actriz, que interpretó a Lois Lane en la serie 'Lois y Clark. Las nuevas aventuras de Superman', se incorpora a la ficción de The CW en esta temporada.

First day on set with this total ray of sunshine. Thanks to the cast for being "super" cool. Having so much fun. #supergirl pic.twitter.com/wBzVOakQs1