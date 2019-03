La tercera temporada de 'Fargo' llegará en 2017

Buenas y malas noticias. 'Fargo' tendrá tercera temporada, pero no se estrenará hasta 2017. La serie de FX basada en la película homónima de los hermanos Coen comenzará el rodaje en noviembre de 2016, según ha adelantado su creador, Noah Hawley: "No la verás hasta 2016".



"Es una serie de invierno y no tenemos tiempo para rodarla este invierno", ha declarado Hawley en una conferencia que recoge Variety.



El creador de 'Fargo' también adelantó que la tercera temporada se situará en 2010, un par de años después que la primera que transcurría en 2006. Por otro lado, ha añadido que tendrá un estilo más contemporáneo con una cultura más centrada en el 'selfie'.