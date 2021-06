La teoría sobre Serena de 'El cuento de la criada' que Yvonne Strahovski espera que se cumpla

'El cuento de la criada', esta adaptación de los libros de Margaret Atwood, emitida en HBO, ha gozado de un éxito innegable para la plataforma de streaming. Y no es para menos, ya que la serie fue la gran protagonista de la edición de los premios Emmy en 2017, en la que ganó el Emmy a mejor serie dramática con su primera temporada.

Ahora, ya con cuatro temporadas a sus espaldas, 'El cuento de la criada' está desarrollando la quinta, y los fans, tras el sorprendente final de la temporada 4, no pueden estar más expectantes, de hecho, las teorías no se han hecho de rogar. Avisamos que, a partir de aquí, habrá SPOILERS del final de la temporada 4 de 'El cuento de la criada', por lo que, si aún no la has visto, ya sabes lo que tienes que hacer.

Un final envuelto en venganza con la espectacular muerte de Fred Waterford a manos de June, que había huido de Gilead y Serena recibiendo una carta de June, con el dedo de Fred y el anillo puesto. Así terminaba la cuarta temporada de la serie de HBO y, sabiendo que la nueva temporada no llegará hasta 2022, los fans han querido compartir sus teorías.

Una de las que más ha gustado tiene que ver con Serena y su posible regreso a Gilead. Esta especulación ha gustado tanto, que hasta Yvonne Strahovski, la actriz que interpreta a Serena, ha querido dar su opinión al respecto. Esto dice en Harper's Bazaar: "Está en mi cabeza; no sé si los escritores han decidido. Lo normal, es que me junte con ellos y me cuenten lo que tienen en mente. No tengo ni idea de con que nos van a sorprender, pero para mí, la cosa más evidente que sería muy divertido hacer es si Serena vuelve a ser enviada a Gilead y se convierte en una Criada, porque ahora es una mujer fértil, y cómo manejaría eso, especialmente si es una situación abusiva y se hace eco del viaje de June, o no".

Esta es le teoría que quiere ver hecha realidad Yvonne con su personaje en 'El cuento de la criada', por desgracia, tendremos que esperar hasta 2022 para ver lo que traerá la temporada 5 de la serie.

