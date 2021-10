La teoría de 'El juego del calamar' que desvelaría que aún no hemos visto el final de la concursante 067

'El juego del calamar' es sin lugar a dudas la serie del momento y conforme los fans han ido haciendo revisionados de los capítulos, las teorías sobre algunos personajes han empezado a salir. La última tiene que ver con la concursante 067, también conocida como Kang Sae-byeok.

Avisamos que a partir de aquí habrá SPOILERS de 'El juego del calamar', por lo que si todavía no has podido ver la serie sal de aquí rápidamente y vuelve cuando la hayas visto.

A lo largo de la serie vamos descubriendo quién es realmente la concursante número 067. Poco a poco nos desvelan su trágico pasado, siendo una prófuga de Corea del Norte que participa en estos juegos tan sádicos para salvar a su hermano y a su madre.

Pero lamentablemente Sae-byeok no logrará su objetivo, pese al sacrificio de su compañera en el juego de las canicas. Después de que tanto ella, como Gi-hun y Cho Sang-Woo superen la prueba del puente de cristal, la participante 067 sufre un corte con uno de los cristales que salen volando tras explotar las plataformas que aún quedaban en pie, lo que terminaría por ser su perdición.

Esto supuso que ella se quedara al borde de la muerte y, finalmente, durante la noche previa al juego final Cho mostrara su verdadero rostro una vez más y terminase con su vida. O eso creíamos muchos de nosotros.

¿Está realmente muerta Kang Sae-byeok, la participante 067 de 'El juego del calamar'?

Muchos de los fans de 'El juego del calamar' no terminan de creerse que una de las mejores concursantes haya muerto. Y estos han elaborado una teoría teniendo en cuenta un dato muy importante que quizá no te hayas dado cuenta. Tras meter a Sae-byeok en el ataúd, no se anuncia por el megáfono que ella haya muerto. Y a partir de aquí han empezado las teorías.

La mayoría de ellas afirman que, cuando 067 muere tiene un cuchillo en su mano, por lo que al ser introducida en el ataúd podría haber escapado de él antes de ser incinerada.

