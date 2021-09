"Tenía ganas de vomitar": Selena Gomez se sincera sobre lo vivido en el rodaje de 'Solo asesinatos en el edificio'

Selena Gomez ha sufrido un problema durante el rodaje de 'Solo asesinatos en el edificio', y tiene que ver con las nuevas medidas de seguridad que se tienen que tomar a la hora de rodar la serie.

Los rodajes están viviendo momentos difíciles con la pandemia mundial que nos ha tocado vivir, las medidas de seguridad dentro de los platós se han intensificado y los problemas surgen con mayor asiduidad. Y Selena ha contado en una entrevista con Elle cómo lo han vivido en la miniserie que protagoniza junto a Steve Martin: "Nadie tenía permitido entrar en el set. Todos teníamos puestas las mascarillas y las pantallas".

Además, también explica cómo tiene que preparar las escenas en las que besa a otros personajes y esto parece que es más complicado de lo que parece: "Me ardía la boca. La verdad es que en ese momento estaba en plan, 'Tengo ganas de vomitar'. Nunca había experimentado algo como esto en un rodaje".

Selena Gómez "orgullosa" de su carrera en Disney

Selena Gómez fue una de las grandes actrices de Disney, protagonizando 'Los Magos de Waverly Place' con tan solo 15 años. Esto no hizo más que comenzar su carrera en la compañía de Mickey, apareciendo en otras producciones como 'Programa de Protección de Princesas' junto a Demi Lovato.

Aunque parece que Selena no guarda un buen recuerdo de aquella época y durante el TCA Summer 2021, promocionando 'Solo asesinatos en el edificio', ella misma dijo: "Renuncié a mi vida por firmar con Disney a una edad muy temprana y no sabía lo que estaba haciendo. Cuando era niña, no sabía lo que estaba haciendo. Estaba corriendo por el set, y ahora me siento como una esponja, por lo que me empapo de toda la sabiduría que puedo".

A pesar de estas palabras, la actriz quiso aclarar delante de los periodistas lo que dijo y explica que quería continuar con su carrera en la televisión: "No, de hecho, estaba buscando otro programa para hacer. Y por cierto, me gustaría aclarar que también estoy más que orgullosa del trabajo que hice con Disney. En cierto modo, eso dio forma a lo que soy hoy".

Seguro que te interesa:

El mensaje de Selena Gómez a Pedro Sánchez en Twitter