"Tengo una sorpresa para vosotros": El sensual posado ligero de ropa de Can Yaman

Si a día de hoy pronuncias Can Yaman en nuestro país, es muy probable que la persona con la que hablas sepa de quién se trata. Y es que el joven actor es uno de los más famosos tanto en Turquía como fuera de sus fronteras. El hecho de que Can hable también perfecto italiano le ha abierto muchas puertas en su carrera interpretativa.

Por si sus compromisos como actor fueran pocos, Can Yaman, inquieto por naturaleza, parece tener tiempo para embarcarse en otros proyectos y así parece anunciar el que será su nuevo perfume, llamado Mania.

"El cariño que he estado recibiendo en Palermo en las últimas semanas realmente me deja sin palabras. Para agradecerles tengo una sorpresa exclusiva para ustedes. Seguid @canyamanmaniaofficial, todos los detalles llegarán muy pronto". anunciaba el actor.

Los fans de Can Yaman no han tardado en alabar el físico del joven actor, y comentan "¡Esto no se hace a esta hora del día!" y le mandan infinidad de corazones.

Can Yaman será el nuevo Sandokan, pero a partir de 2022

Yaman confirma así que el rodaje de Sandokan no se retomará hasta el año 2022 y que, antes de poder disfrutarle en la piel del clásico personaje en la nueva adaptación de la clásica novela ha emprendido otros proyectos. 'Sandokan', la ambiciosa producción de la empresa italiana Lux Vide ('Devils'), en asociación la RTL, si que llegó a iniciar el rodaje en Roma y exóticos escenarios naturales.

Mientras se preparaba para el papel el actor de origen turco sí compartió alguna que otra imagen en la que demostraba que estaba más que listo para interpretar al 'tigre de Monpracem'.

