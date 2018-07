El próximo 21 de junio llega a HBO la segunda entrega de 'True Detective'. Protagonizada por Colin Farrell, Vince Vaughn y Rachel McAdams, la serie tendrá como escenario la ciudad de Los Ángeles. HBO ha hecho públicos los tres pósters animados a través de la cuenta oficial de la serie en Twitter.



En los carteles puede leerse el mensaje "Tenemos el mundo que merecemos" ("We get the world we deserve" en inglés) sobre un laberinto de carreteras con numerosos coches circulando por ellas, un fuego debajo de un puente y un cuervo al final de un túnel.



La nueva temporada, que contará con ocho episodios, será totalmente distinta de la primera entrega ya que tanto la trama, la localización, el reparto y los personajes son diferentes de los de la primera tanda de episodios.



Los nuevos capítulos de 'True Detective' se centrarán en la investigación de un asesinato en una ciudad ficticia de California en la que se verán involucrados tres policías, un empresario y varios billones de dólares. La ficción contará con Nic Pizzolato como guionistas y el cineasta Justin Lin ('Fast & Furious') dirigirá varios episodios.



Canal+ será la encargada en España de emitir la segunda entrega de 'True Detective', que podrán verse a la vez que en EEUU, tal y como ya ha hecho con 'Juego de Tronos'. Para aquellos menos trasnochadores, al día siguiente se repetirá el mismo capítulo a la hora habitual.