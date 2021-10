La temporada 3 de 'You' ya está aquí: Dónde has visto antes a todos los nuevos personajes

'You' regresa con más fuerte que nunca con su temporada 3, uno de los estrenos más ansiados del año entre los fans a los que ya conquistó la turbia historia de Joe Goldberg, y ahora también Love Quinn.

Mucho han cambiado las cosas para esta extraña pareja a la que da vida magistralmente Penn Badgley y Victoria Pedretti desde que sucedieron los apoteósicos eventos del final de la temporada 2, pero ahora ambos unidos por lo que saben el uno del otro y por su nuevo bebé, intentan empezar de cero en el barrio exclusivo y tranquilo, al menos aparentemente, de Madre Linda.

Pero entretenimiento van a tener para rato, y esta vez se les une un estelar reparto de caras conocidas que darán mucho que hablar. Seguro que todos te suenan, pero, ¿ubicas dónde les has visto antes?

Tati Gabrielle

Aunque los adelantos que hemos ido viendo de 'You' casi la hacen irreconocible, si te suena la carismática actriz seguro que es por su papel como una de las Hermanas Extrañas de 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina', Gaia.

En 'You' Tati da vida a Marienne, la encargada de la biblioteca donde Joe tendrá momentos muy importantes. Marienne tiene problemas en su pasado y una actitud que no acepta tonterías de la gente rica y superficial del barrio, por lo que seguro se acabarán entendiendo.

Tati Gabrielle en 'Sabrina' | Netflix

Scott Speedman

Al atractivo actor le hemos visto en numerosos proyectos a lo largo de los años, desde 'Underworld' hasta la serie 'Animal Kingdom'. Más recientemente Scott se acaba de incorporar oficialmente a la nueva temporada de 'Anatomía de Grey'.

En la serie da vida a Matthew, marido de Natalie con una personalidad un tanto ausente con su mujer y su hijo. Matthew es un genio de la tecnología con un puesto muy importante, pero sus habilidades podrían ser fácilmente utilizadas para burlar la privacidad de sus vecinos...

Scott Speedman y Ellen Pompeo en 'Anatomía de Grey' | ABC

Michaela McManus

Michaela parece ser la nueva obsesión de Joe, y ha tenido papeles en otras series como 'One Tree Hill' o 'Crónicas Vampíricas', además de aparecer en 'El misterio de Block Island'.

Ya el final de la temporada 2 nos avanzó que la vecina de Joe, Natalie, captaría inmediatamente toda su atención. Además, ya sabemos que su marido Matthew está un poco ausente. ¿Volverá a sumergirse en sus antiguos hábitos?

Michaela McManus en 'Crónicas Vampíricas' | The CW

Dylan Arnold

El joven actor puede ser el que más te cueste reconocer, pues parece haberse hecho todo un hombre desde sus últimos papeles. Dylan apareció en varias temporadas de la serie 'Nashville' y también fue el primer novio de Tessa en la popular saga de 'After'. Además, pronto le veremos en 'Halloween Kills'.

En esta ocasión dará vida a Theo, el hijastro de Matthew que vuelve de la universidad y desarrolla cierto interés por sus nuevos vecinos, o más bien vecina.

Dylan Arnold en 'After' | Diamond Films

Scott Michael Foster

Puede que te suene de sus comienzos en 'Greek' o de la lacrimógena 'Chasing Life', aunque en los últimos años su papel más recordado ha sido en 'Crazy Ex-Girlfriend' donde además demostró su talento cantando.

En 'You', Scott tiene el papel de un reportero de la televisión local, y su personalidad se describe como "controladora y calculadora", por lo que podría traer mucha cola aunque aún no sabemos si estará con ellos... o contra ellos.

Travis Van Winkle

Travis es el típico actor que te suena de un montón de proyectos pero no te sale ninguno. Pues tenemos la respuesta: el actor ha salido en 'Viernes 13', 'Hart of Dixie', 'The Last Ship' y varias películas navideñas de los últimos años.

En 'You' da vida a Cary, el peculiar marido del matrimonio más popular de Madre Linda junto a Sherry, interpretada por Shalita Grant, una mamá influencer.

Shalita Grant y Travis Van Winkle en 'You' | Netflix

