'Teen Wolf' estrena un impactante tráiler de la quinta temporada

A poco más de un mes del estreno en MTV de la quinta temporada de 'Teen Wolf', sus fans pueden disfrutar de un adelanto que no deja indiferente a nadie. En él se puede ver como los protagonistas luchan contra unos neuvos villanos, The Doctors. Pero también deja muchos misterios sin resolver ¿Lydia se mantendrá unida a la manada? ¿está encerrada en Eichen House?



El avance, de unos dos minutos de duración, presenta una temporada mucho más oscura en la que "las reglas han cambiado" para Scott (Tyler Posey) y sus amigos. "Algo ha cambiado. Creo que es por mi culpa y no se cómo arreglarlo", dice Scott en el vídeo.



El nuevo tráiler también presenta a algunos de los nuevos villanos de la serie como Theo (Cody Christian), "un lobo solitario que llega a la ciudad en busca de algo".

La quinta temporada de Teen Wolf, que verá la luz el próximo 29 de junio, no contará con la presencia reguar de Derek (Tyler Hoechlin). Tendrá veinte episodios, casi el doble que la anterior.