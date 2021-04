¿Por Taylor Swift? La razón por la que Tom Hiddleston necesitó abandonar Hollywood por un tiempo

Tom Hiddleston encarnó por primera vez a Loki en la primera película de 'Thor' en 2011 donde conocíamos al "malvado" hermano del Dios del Trueno junto a Chris Hemsworth. Este fue solo el principio de su personaje que acabó robando el corazón de muchos fans de Marvel hasta el final de la tercera fase.

Las últimas veces que vimos a Hiddleston encarnar a Loki fue en 'Vengadores: Infinity War' y en 'Endgame'. Ahora, el actor regresará el próximo mes de junio con el estreno de la serie de Disney + centrada solo en su personaje y con la que descubriremos qué ha pasado con Loki tras su final en las películas.

Tras 'Infinity War' y 'Endgame' Tom Hiddleston decidió tomarse un respiro en su carrera y se alejó por un tiempo de Hollywood para centrarse en él mismo. Ahora, el actor ha concedido una entrevista a 'Empire' donde habla sobre esto.

"Algunas cosas se cruzaron en mi camino y las pensé detenidamente, pero no me sentí del todo bien, así que no las hice", afirma sobre algunos proyectos que le ofrecieron pero acabó rechazando.

El británico sufrió una gran exposición en los últimos años a nivel internacional por parte de la prensa. Parte de su interés se debía a la gran fama que había alcanzado por su papel en Marvel. Pero además hubo algo en su vida que provocó que esto aumentase, su relación con Taylor Swift.

El amor de Taylor Swift y Tom Hiddleston

Tom Hiddleston y la cantante Taylor Swift protagonizaron una de las relaciones más sonadas en el año 2016. Tras salir a la luz su romance todos los paparazis empezaron a perseguirlos y eran noticia de los principales medios de comunicación.

En este momento hubo unas fotos del Tom que recorrieron todo el mundo tras verlo en una playa en Rhode Island con una camiseta que ponía I love TS". Pero la relación no duraría mucho más que la efusividad del principio y a los tres meses romperían su noviazgo.

Tras esta entrevista que ha ofrecido a 'Empire' muchos entiende que parte de Hiddleston tomara esta decisión de tomarse un respiro se debe también a la presión que sufrió debido a su relación con la artista.

"Había interpretado a tantas personas diferentes en tantas partes diferentes del mundo, y es muy importante distinguir lo que es real en la propia vida y cuidar esas cosas. Porque si no los cuidas, se pueden perder, o pueden ser marginados, y un día llegas a casa y ya no están", explica sobre la decisión que tomó.

Además, Tom relaciona la filosofa del personaje de Tilda Swinton, Eve, en el drama de vampiros 'Only Lovers Left Alive' con su experiencia: "Ella dice que la vida se trata de sobrevivir a las cosas, apreciar la naturaleza, cultivar la bondad y la amistad y bailar", explica. "Entonces, tal vez, en el momento, necesitaba regresar y hacerlo. No sé, para ser honesto, que bailé mucho. Debería haber bailado más. Pero estoy seguro de que algunas personas dirían que he bailado demasiado".

Actualmente el intérprete mantiene una relación mucho más discreta con la actriz de Zawe Ashton a quien conoció en 2019 en una producción de Betrayal en el West End.

