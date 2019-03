Taylor Swift y 'Juego de Tronos', la teoría detrás de la nueva canción de la artista

Tanto 'Juego de Tronos' como Taylor Swift, son dos de los fenómenos de masa del momento. 'Look what you made me do' es el primer single de lo que se convertirá en 'Reputation', el próximo disco de Taylor Swift. Tras el lanzamiento de este primer single las teorías alrededor del significado oculto de la canción no se han hecho esperar.

Quizá una de las más sorprendentes es en la que comparan el sentido de las frases de la canción con el personaje de Arya Stark de 'Juego de Tronos'. 'Entertainment Weekly 'es quien lidera esta teoría.

El coro de la canción dice, "Ooh, look what you made me do / Look what you made me do..." (Ooh, mira lo que me has hecho hacer/ Mira lo que me has hecho hacer..) se podría considerar como un resumen de lo que es en sí el personaje de Arya. Ella nunca quiso tener una vida tan violenta, pero las circunstancias fueron al final las que la convirtieron en una asesina, que utiliza como arma para su propia supervivencia.

Otra parte interesante de la canción viene cuando la artista asegura: "I've got a list of names and yours is in red underlined. I check it once, then I check it twice, oh!" (Tengo una lista de nombres, y el tuyo está surayado en rojo. Lo compruebo una vez, luego lo vuelo a comprobar ¡oh!), concuerda con el personaje, es conocido que Arya tiene una lista de nombres con los que quiere acabar para siempre.

Otra perla que suelta Taylor en la canción y que se asemeja bastante a Ayra es, "But I got smarter, I got harder in the nick of time..." (Pero ahora soy más inteligente, me he hecho más fuerte con el tiempo...), una verdad como un templo en relación a la evolución en la que se ha visto sumergido el personaje en la serie.

"Honey, I rose up from the dead, I do it all the time..." (Cariño, resurjo de entre los muertos, lo hago todo el tiempo). Y es que es cierto que el personaje interpretado por Maisie Williams se ha visto más de una vez en apuros y luchando contra la muerte.

La última evidencia de las demostradas similutes viene cuando la cantante sentencia: "I'm sorry, the old Taylor can't come to the phone right now / Why? / Oh 'cause she's dead!" (Lo siento, la antigua Taylor no puede ponerse al teléfono ahora mismo/ ¿Por qué?/ Oh, ¡porque está muerta!), calcado al momento en el que a Ayra Stark no le queda más que reconocer que ya no es la misma, cuando vuelve a su hogar.

Las teorías seguirán surgiendo, pero desde luego esta será una de esas que deja perplejo a cualquiera.