Taylor Swift canta con Phoebe 'Smelly Cat' en su concierto de Los Ángeles

"Smelly cat, Smeeeelly cat, What are they feeding you?". ¿Quién no se sabe esta canción? Este miércoles, miles de voces corearon a la vez el gran éxito musical de 'Friends' durante el concierto que Taylor Swift dio en el Staples Center de Los Ángeles.



Taylor Swift ha vuelto a sorprender a todos los asistentes de uno de sus conciertos invitando al escenario de su gira '1989' a una gran estrella. Si hace unos días vimos a Julia Roberts bailar al ritmo de la canción 'Style' sobre el escenario, este miércoles la invitada ha sido la actriz Lisa Kudrow, quien interpretó a Phobe Buffay en 'Friends'.



Su personaje hizo archiconocida la canción 'Smelly Cat' y ayer todos los asistentes al concierto de Swift corearon el éxito de la serie de NBC. Aquí puedes ver la canción original: