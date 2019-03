Taylor Kitsch confirma su fichaje por 'True Detective'

Los rumores sobre la segunda temporada de 'True Detective' parecen calmarse tras meses y meses de especulaciones. La última confirmación ha sido el fichaje del actor Taylor Kitsch.



Kitsch completará el cuarteto protagonista junto a Colin Farrell, Vince Vaughn y Rachel McAdams. La segunda temporada de la serie de HBO aún no tiene fecha para iniciar su rodaje.



"Estoy realmente emocionado.. Me he estado preparando... Ha sido duro estar un año en el banquillo manteniendos los dedos cruzados por estar en 'True Detective'... Tuve mucha paciencia por mi parte, he rechazado muchas cosas sólo porque quería formar parte de este proyecto", ha asegurado Taylor Kitsch a 'Adweek'.



El actor de 'X-Men', 'Battleship' y 'The Normal Heart', entre otras, ha reconocido ser un amante de la serie antológica desarrollada por Nic Pizzolatto para HBO: "Me encantó la primera temporada. No he visto nada así en tiempo. Y era muy terrenal. Podía pasar realmente. Esta es muy similar y me encanta eso. Lo convierte en algo con lo que identificarse. Y hace más reales a estos tipos", según recoge el portal Sensacine.