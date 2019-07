'Orange is the New Black' se estrenó en 2013, inspirada en un libro autobiográfico de Piper Kerman con el mismo nombre. La serie ha ganado 12 nominaciones y un premio Emmy durante sus 7 temporadas y posee una muy buena crítica.

Pero parece que no todo son buenas noticias para la serie, ya que la actriz Taryn Manning ya había tenido una serie de polémicas ligadas a la famosa ficción. Manning no acudió a la última premiere de la serie, que se ha despedido con su séptima temporada.

Su ausencia se explica con las incendiarias declaraciones que la actriz ha dedicado a la serie y a sus compañeros y que han dejado en shock al mundo. Aunque ahora Manning ha dado una explicación para sus palabras. En el vídeo de arriba puedes ver todos los detalles.

