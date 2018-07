Sylvester Stallone podría volver a ponerse en la piel de Rambo

Sylvester Stallone podría volver a interpretar a Rambo, uno de los personajes más recordados del cine bélico. La cadena 'Fox' está pensando en hacer una adaptación de 'Rambo' tras pedir un guión de una hora basado en el personaje, que podría volver a tener la cara de Stallone.



Tal y como informa el portal 'Variety', ahora mismo se trata tan solo de un proyecto a largo plazo, del que Stallone y Avi Lerner, que quieren rendir homenaje a las películas de 'Rambo', serán los productores ejecutivos. La serie se llamará 'Rambo: New Blood' y explorará la complicada relación entre Rambo y su hijo, J.R., un ex Navy Seal (fuerza de operaciones especiales de la Armada de los Estados Unidos). Jeb Stuart ('La jungla de cristal', 'El fugitivo') se ha encargado de escribir el guión y también producirá el proyecto.



Todo apunta a que Stallone será quien se ocupe de interpretar al exoficial de las Fuerzas Especiales del Ejército, pero de momento no hay nada oficialmente confirmado. Esta estrategia funcionó para la adaptación para la CBS de la película 'Sin límite', protagonizada por Bradley Cooper. Otras películas que han sido adaptadas para convertirse en serie de televisión han sido 'Fargo', 'Psicosis' o 'El silencio de los corderos'.