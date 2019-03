SyFy cancela la serie 'Alphas'

Los superpoderes de 'Alphas' no han salvado a la serie de la cancelación. La cadena SyFy ha decidido no renovar la ficción por una tercera temporada tras su caída de audiencia.



Azita Ghanizada, actriz que interpreta a Rachel Pirzad en la ficción, ha sido la encargada de dar la noticia a través de su cuenta de Twitter: "Es triste decir que 'Alphas no va a volver'. ¡Qué honor haber tenido la oportunidad de interpretar a mi personaje y trabajar con la gente más increíble!".



No solo la actriz protagonista de la serie ha confirmado la cancelación. La propia cadena SyFy ha enviado un comunicado en el que declara: "Syfy ha decidido no renovar 'Alphas' por una tercera temporada. Hemos tenido el orgullo de presentar esta serie de alta calidad por dos temporadas. Además, hemos trabajado con actores, productores y guionistas con un gran talento. Nos gustaría dar las gracias a los espectadores que nos han apoyado día a día".



'Alphas' arrancó con 2,5 millones de espectadores, audiencia que ha disminuido hasta una media de un millón de espectadores escaso en la segunda temporada.