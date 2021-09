"Soy un superviviente": Mario Cimarro ('Pasión de Gavilanes') revela que ha sido víctima de la violencia durante su carrera como actor

Hace unos días Mario Cimarro, protagonista de 'Pasión de Gavilanes', decidió alzar la voz ante lo que él denuncia que ha sufrido durante años. El actor relata que ha padecido acoso por parte de la industria televisiva. Ahora ha vuelto a compartir este testimonio animando a sus seguidores a que lo compartan.

"La violencia no debería ser normalizada, todo lo que se necesita para acabar con una vida es un golpe, un empujón. Yo soy superviviente de la violencia; violencia ordenada por ejecutivos, directivos y productores en nombre del rating", explica en el vídeo que puedes ver también abajo.

El conocido intérprete de telenovelas ha denunciado que en más de una ocasión personas de poder han dado órdenes de atacarlo en el escenario o mientras realizaba su trabajo.

"Cómo es posible que hagan eso, utilizan un vacío legal mediante la contratación y financiamiento de empresas externas. Para intimidar, discriminar y difamar al trabajador". Mario ha hecho público este testimonio tanto en español como inglés, y es que reside desde hace años en EEUU.

Su emocionado reencuentro con Danna García

Todo parece continuar adelante con el proyecto del regreso de 'Pasión de Gavilanes'. Hace unos meses Mario protagonizó un esperadísimo reencuentro por parte de los fans con Danna García. Debido a la pandemia este se produjo mediante un directo en Instagram.

Danna comenzaba la conversación emocionada por el momento: "Ay no, me voy a desmayar de la alegría", dijo la actriz. Durante el reencuentro ambos se deshicieron en elogios con el otro: "Eres la mejor compañera de escena que he tenido y sin ti 'Pasión de Gavilanes' no habría sido lo mismo", llega a decir Mario Cimarro.

Su reencuentro sacó a la luz diversas anécdotas sobre el rodaje, como lo mucho que ayudó Mario, experto jinete, a Danna durante las secuencias en las que tenían que montar a caballo, algo que daba mucho miedo a la artista.

