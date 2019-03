La cadena The CW continúa apostando por los superhéroes, y esta vez le llega el turno a Hourman. Y es que la cadena estadounidense que emite las aventuras de 'Arrow' ('Flecha Verde') ya trabaja en una nueva serie basada en este personaje de DC Cómics.



DC Comics -al igual que Marvel que ya cuenta con 'Agents of S.H.I.E.L.D' y trabaja en otra serie sobre la agente Agente Carter (novia del Capitán América) y posiblemente otra sobre Wonder Woman- ha decidido expandir su universo a través de la pequeña pantalla.



Y Hourman es el último título que ya está en marcha, y que se une a otros tantos que demuestran el auge de los superhéroes en la televisión.



Y es que la NBC también está desarrollando una serie basada en Constantine de la mano de David S.Goyer. Además, la Fox volverá a llevar el universo de Batman a la pequeña pantalla con Gotham. Y la CW no solo trabaja en este nuevo proyecto, sino que ya cuenta en su parrilla con Arrow y pronto con su spin-off Flash, un personaje que encarnará Grant Gustin y que hará su aparición en la segunda temporada de Flecha Verde.



Ahora le llega el turno a Hourman, un brillante analista y farmacéutico que descubre que las visiones que lleva sufriendo desde su infancia son trágicos sucesos que ocurrirán en el futuro. Así, con la intención de recuperar a su exmujer y a su hijo, el personaje se transformará en un superhéroe que se dedicará a impedir que las tragedias, que ya ha visto antes, ocurran.



UN PERSONAJE CON TRES VERSIONES

El encargado de escribir el guión será Michael Caleo ('Los Soprano'), quien también será el productor ejecutivo junto a Dan Lin ('Gagster Squad') y Jennifer Gwartz ('Veronica Mars'), según ha informado el portal The Hollywood Reporter.



Desde que fuera creado por primera vez en 1940 de la mano de Ken Fitch y Bernard Bailey, el personaje de Hourman ha aparecido en tres versiones diferentes en los cómics de DC: el original fue encarnado por Rex Tyler, seguida del hijo de éste, Rick, y por último por Matthew Tyler, que fue un androide basado en el primero de ellos.