Justin Timberlake sorprende en el descanso de la SuperBowl 2018

Justin Timberlake volvió a protagonizar el descanso del mayor espectáculo televisivo, la SuperBowl. La LII edición de la final de la NFL, que ganó por primera vez los Philadelphia Eagles frente a los favoritos, los New England Patriots de Tom Brady.

La actuación de Timberlake venía precedida del escándalo que protagonizó en 2004 junto a Janet Jackson, cuando descubrió uno de sus pechos durante la actuación.

En este espectáculo, Justin Timberlake interpretó en el U.S. Bank Stadium algunos de sus éxitos de siempre como "Rock Your Body", "Cry Me a River" y "Suit & Tie". Timberlake homenajeó a Prince con la canción "I Would Die 4 U" y un holograma del cantante fallecido en 2016.