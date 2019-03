'Stranger Things' será mucho más aterradora en su segunda temporada

Aunque todavía tendremos que esperar para ver como continúa la segunda temporada de 'Stranger Things', la serie de Netflix revelación del año pasado, ya sabemos algunos datos de esta entrega y parecen ser bastante aterradores.

Y es que, tal y como apunta el director y productor de la ficción Shawn Levy la segunda parte va dar más miedo, tanto que el Demogorgon, el monstruo que nos aterrorizó a todos en la primera temporada, "parecerá pintoresco".

"Definitivamente si te asustaste en la primera temporada, te asustarás más en la segunda", comenta Levy al respecto. Y añade que va a ser "más ambiciosa" que su predecesora.

Además, también ha querido zanjar el tema del regreso de la actriz Shannon Purser, quien dio vida a Barb: "Algunos fans se sentirán decepcionados", declara. Y es que Levy, tal y como confirmó para The Hollywood Reporter, su personaje no va a regresar a la ficción ambientada en los años 80: "Ellos creen que quieren eso, pero realmente no lo quieren. Visteis cómo una serpiente-gusano salió directamente de su boca", dice con respecto a los fans que piden la vuelta de Barb.