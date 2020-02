La tercera temporada de 'Stranger Things' nos dejó el corazón echo pedazos después de su final y parece que han decidido devolvernos la esperanza publicando el día de los enamorados el primer tráiler de la cuarta temporada.

Y no es porque sea el primero solo, ¡sino porque revela mucho más de lo que esperábamos! (¡Ciudado! Aquí vienen los spoilers, no digas que no te hemos avisado) El último episodio de la ficción, nos dejó con la boca abierta al descubrir que probablemente Jim Hopper (David Harbour) hubiera muerto para salvar Hawkins y la familia de Will se muda junto a Eleven (Millie Bobby Brown).

Ahora, se ha estrenado el primer tráiler de la cuarta temporada y como ya nos veníamos oliendo después de ver las escenas post-créditos del final... ¡Sí! Hopper está vivo, pero en Rusia. ¿Qué habrá pasado con él todo este tiempo?

