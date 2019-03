'Stranger Things': Eleven no siempre será Millie Bobby Brown en la nueva temporada

Millie Bobby Brown ha vuelto al set de rodaje para grabar la tercera temporada de 'Stranger things'. Sin embargo, la actriz que interpreta a Eleven no será la única en hacerlo en la nueva entrega. Millie sufrió una lesión en la rodilla hace un mes y parece que eso le impedirá rodar las escenas de acción más difíciles de su personaje. Con la filtración de imágenes del set de rodaje, descubrimos, junto a Sadie Sink (Max), una niña vestida de Eleven.

Aunque Millie parece estar recuperándose bien, tal y como muestra en una reciente publicación en Instagram, desde producción han preferido no arriesgarse. Aunque no sabemos qué escenas de acción tendrá Eleven, sabemos que la actriz tendrá un doble para grabarlas.

Desde que en marzo se confirmó que habría una tercera temporada de 'Stranger things'. Brown ha hablado sobre la evolución de su personaje. "Esta temporada Eleven tendrá una trama muy bonita", dijo en una entrevista a Variety. Y añadió: "es realmente un momento de maduración para ella, entender qué significa ser una adolescente normal". Además, confesó que le había hecho descubrir faceta de su actuación "que no conocía": " he aprendido técnicas para llorar y enfadarme... Y he conocido a una Eleven diferente".

Su forma de actuar ha cambiado para la tercera temporada, pero tendremos que esperar a 2019 para verla.