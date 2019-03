J.J Abrams, director de la próxima entrega de 'Star Wars' tiene más que acostumbrados a sus fans al suspense y el misterio ante sus proyectos. Las promociones de sus trabajos siempre dan de qué hablar, como ya pasó con 'Lost' ('Perdidos'), con su "Última cena", en la que la maquinaria de marketing de Bad Robot propuso una imagen en la que los personajes de la exitosa serie de ABC posaban imitando la última cena, en la que Locke ejercía de 'Mesías'.





Con 'Stranger', Abrams juega al despiste. Aún no se sabe si se trata de un proyecto para cine o para televisión, lo que ha provocado una avalancha de hipótesis entre sus seguidores.



Muchos argumentan que no puede tratarse de una película, pues por mucho que Abrams sea un genio le sería imposible realizar simultáneamente otra película mientras recae sobre sus hombros la responsabilidad de continuar la saga galáctica de George Lucas, por lo que para algunos la opción más lógica es pensar que se trata de una serie.



Actualmente el director de 'Super 8' está produciendo 'Believe' para NBC, dirigida por Alfonso Cuarón ('Hijos de los hombres'), protagonizada por una niña que desde los dos años posee la habilidad de controlar la naturaleza, levita y es telequinética. Algunos creen que esta sería la temática del trailer, mientras otros alegan que se trata de un montaje promocional demasiado oscuro para la temática de esta serie.



En el trailer un hombre se arrastra, en blanco y negro, entre las sombras por lo que parece una corriente de agua hasta desaparecer del plano. Entonces una luz aparece en la lejanía, al acercarse vemos a su lado el pálido rostro de un chico con los labios cosidos.



Otras teorías, bastante populares, son que se trata de una miniserie sobre Phantom Stranger, un personaje de DC Comics, o la adaptación de la novela de Stephen King '11/22/63', que narra la historia de un profesor que viaja en el tiempo para impedir el asesinato de John F. Kennedy.



¿Y si el proyecto fuera cinematográfico?