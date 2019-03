Stockard Channing será la madre de Alicia Florrick en 'The Good Wife'

Los fans de la serie 'The Good Wife' por fin podrán conocer a la madre de Alicia Florrick en la cuarta temporada de la serie de la CBS. El personaje va a estar interpretado por la actriz Stockard Channing conocida por su papel de Betty Rizzo en 'Grease' y como Abbey Bartlet en 'El ala oeste de la casa blanca', según ha informado Entertainment Weekly.



Sockard dará vida a una particular mujer completamente influenciada por sus días de juventud en la década de los 60. De momento, el personaje, que ha sido mencionado en diversos momentos de la serie, participará en un único episodio de la nueva entrega que se estrenará en pocos días.



Aunque los productores de la serie anunciaron hace tiempo su intención de fichar a una actriz no muy conocida para dar vida a la madre de Alicia, finalmente se han decidido por Stockard Channing, poseedora de dos premios Emmy y nominada al Oscar en 1993 por su papel en el filme 'Seis grados de separación'.

La cuarta temporada vendrá cargada de nuevos fichajes como el de Nathan Lane, coprotagonista de 'Jaula de grillos'; Maura Tierney ('Urgencias'), Christina Ricci ('Pan Am') y Kristin Chenoweth ('Glee'), entre otros.



El próximo 30 de septiembre es el gran día de las series.