Steve Carell y James Gandolfini, protagonistas de 'Bone Wars'

Steve Carell y James Gandolfini serán los protagonistas de la nueva TV movie que prepara la cadena HBO. Los protagonistas de 'The Office' y 'Los Soprano' serán rivales en 'Bone Wars'.



Según informa Deadline, los actores no sólo protagonizarán la comedia, sino que también son los productores ejecutivos de la película, que actualmente está en fase de desarrollo.



'Bone Wars' es una historia basada en hechos reales que cuenta la rivalidad de los paleontólogos Edward Drinker Cope y Othniel Charles Mars. Ambos científicos estadounidenses son los responsables del descubrimiento de más de 140 especies de dinosaurios durante el siglo XIX. Sin embargo, Cope y Marsh utilizaron muchos métodos deshonestos con el fin de arruinar la credibilidad del contrario, llegando incluso a destruir huesos y fósiles.



Carell encarnará a Cope mientras que Gandolfini dará vida a Mars. Los actores ya han trabajado juntos en otras películas como 'The Incredible Burt Wonderstone', una comedia que ha visto la luz este mismo año.