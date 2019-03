Stephen Amell se enfrenta a Stardust en el último combate de RAW

Nadie provoca a Arrow, bien lo sabe Stardust. El luchador de la WWE recibió su merecido este fin de semana en la última emisión de la liga RAW, durante la llamada Monday Night RAW.

Después de un intercambio de comentarios con Stardust, luchador de la WWE, en las redes sociales, Stephen Amell no faltó al combate que se celebró la semana pasada. El luchador ya le había provocado encima del ring en combates anteriores, en los que le pedía que fuera su héroe.



El actor recogió el guante y siguió con la provocación lanzada por Stardust en las redes sociales. Amell citó al luchador en una red social para la próxima pelea en el Monday Night RAW. Y Arrow no faltó.



Este fin de semana, los seguidores de la liga RAW y de la serie 'Arrow' podrán ver el encontronazo entre el superhéroe de la serie de The CW y el luchador en Neox este sábado (a las 14:00 horas).