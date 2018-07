Stephen Amell, 'Arrow', luchará contra Stardust en RAW

Stephen Amell, actor que da vida a 'Arrow', entrará de lleno en una de sus grandes pasiones confesas, la lucha libre. El actor luchará contra Stardust, uno de los luchadores de la WWE, después de que Stardust le provocara en uno de los combates usando su mítica frase: "you have failed this city".

El actor recogió el guante y siguió con la provocación lanzada por Stardust en las redes sociales. Amell citó al luchador en una red social para la próxima semana en el Monday Night RAW.

Hey @StardustWWE - I'm not a wrestler. But if you keep calling me out, I'm going to come to Raw and punch you right in the mouth. — Stephen Amell (@amellywood) julio 28, 2015

Your wrestlers should start putting "cyber brave" in their Twitter bios. https://t.co/8VI4OSPFJ5 — Stephen Amell (@amellywood) julio 24, 2015

I should break @amellywood 's nose — Stardust (@StardustWWE) julio 24, 2015



El combate llegará a España de la mano de Neox, que emite RAW todos los sábados y la WWE los domingos.