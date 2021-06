Hace unas horas que comenzó a circular la noticia de que el protagonista de 'Arrow' y 'Code 8', Stephen Amell, había sido sacado a la fuerza de un vuelo por una agitada pelea con su mujer delante de todos los pasajeros.

Según aseguraba el medio TMZ, fuentes presentes en el vuelo apuntaban que Amell parecía "ebrio", se negó a bajar la voz y que su mujer estaba muy avergonzada.

Un representante de la compañía de vuelo también confirmaba que el vuelo "fue retrasado debido a un pasajero rebelde", pero no desarrollaron qué ocurrió ni de quién se trataba.

Unas horas más tarde, el actor no ha dudado en pronunciarse directamente para zanjar las especulaciones contando su propia versión de lo que ocurrió en dos breves y contundentes tuits.

"Mi mujer y yo empezamos una discusión el lunes por la tarde en un vuelo de Delta de Austin a L.A. Se me pidió que bajase la voz y lo hice. Aproximadamente 10 minutos después me pidieron que abandonara el vuelo. Y eso hice inmediatamente. No me echaron a la fuerza", aclara el actor en su cuenta oficial.

"Me saqué otro vuelo 2 horas después y viajé a casa sin más problema. Dejé que mis emociones me pudieran, fin de la historia. Debe de estar flojo el ciclo de noticias", terminaba.

El matrimonio, que comparte una hija de 7 años, se encontraba en Texas para participar en el ATX Festival. Hace solo unos días que habían vuelto de un idílico viaje familiar en un resort en las Maldivas.

