El spoiler de 'The White Lotus' que ha estado en los títulos de crédito desde el principio

'The White Lotus' ha llegado a su fin y tras varias semanas, los huéspedes del White Lotus han terminado su estancia y regresan a casa, aunque algunos mejor que otros. La serie termina con seis capítulos y con una conclusión que no ha dejado a nadie indiferente.

'The White Lotus' contaba la historia de unos turistas que viajan a un hotel paradisíaco en el que se relajan del ajetreo del día a día de sus trabajos. Pero, conforme avancen sus vacaciones se darán cuenta de que llegan problemas y cada vez son más oscuras y complejas las dificultades a las que se enfrentan.

Y parece que la serie contaba con un spoiler desde el principio. Desde https://www.cheatsheet.com/entertainment/the-white-lotus-opening-credits-symbolize-each-character-perfectly-ending.html/|||Showbiz Cheatsheet han analizado una parte de la serie tras su conclusión y en la cabecera de 'The White Lotus' se retrataba a cada uno de los personajes que aparecen. Avisamos que a partir de aquí habrá SPOILERS del final de 'The White Lotus', por lo que si no la has visto ya sabes lo que tienes que hacer.

Murray Bartlett

Murray Bartlett es el primer nombre con el que abren los títulos de crédito. Si bien es cierto que tan solo vemos unas simples plantas, estas tienen mucho que ver. El actor interpreta a Armond, el director del resort y si tenemos en cuenta su final entenderemos el por qué de esta decisión.

Arnold termina con una bolsa llena de cannabis y otras drogas, por lo que no parece ser una coincidencia que esas hojas estén rodeando su nombre.

Connie Britton

En este caso el nombre de Connie Britton aparece junto a un pájaro rojo que es muy similar a una especie llamada I'iwi. Este pájaro se encuentra en peligro de extinción, algo importante y que tiene una semejanza con Connie.

Aunque pueda parecer extraño, si tiene similitudes con el personaje de Connie, puesto que podría significar un reflejo del colonialismo que ha Nicole nunca le ha importado en absoluto. Recordando que ella misma afirmó que no le importaría bailar delante de la gente blanca rica.

Jennifer Coolidge

Ahora vamos con el caso de Jennifer Coolidge, cuyo nombre en los títulos de crédito aparecen al lado de un mono y no hay que olvidar que el tercer episodio se llama 'Mysterious Monkeys'. En aquel capítulo se escuchaba a un mono cuando Tanya McQuoid se despierta de su sueño.

Por lo tanto es muy posible que este mono sea un símbolo de como ella es capaz de llevar las risas consigo en cada escena.

Alexandra Daddario

El nombre de Alexandra Daddario está rodeado de flores de loto rojas, lo que simboliza el amor y la compasión, algo que claramente es una semejanza con su personaje, Rachel, quien finalmente termina por quedarse con su marido Shane, a pesar de que él no tenga en cuenta sus sentimientos.

Jake Lacy

Jake Lacy tiene su nombre al lado de un camaleón que cambia constantemente de color en los títulos de crédito. Claramente es una referencia a que, a pesar de que su personalidad no cambia durante la serie, es capaz de asesinar a Armond.

Brittany O'Grady

El nombre de Brittany O'Grady aparecía junto a un leopardo durmiendo durante los títulos de crédito de la serie. Por desgracia esto podría ser una semejanza a aquel quinto episodio en el que su personaje, Paula, decide no hacer nada aún sabiendo que Kai es quien está robando a los Mossbacher. Y podría haber sido igual de veloz que ese leopardo, pero decidió quedarse sentada sin hacer nada al respecto.

Sydney Sweeney

El nombre de Sydney Sweeney aparece al lado de una serpiente en los títulos de crédito y evidentemente es algo que cuadra para uno de los personajes más odiados de la serie. Olivia ya le ha robado un chico a Paula y, lo peor de todo, es que lo quería hacer de nuevo con Kai, por lo que todos estaremos de acuerdo en que la serpiente le queda que ni pintada.

Steve Zahn

Puede que este sea el caso más claro de todos los que nos encontramos en cuanto a ese retrato que hacen de los personajes. Durante la apertura de la serie, el nombre de Steve Zahn aparece justo al lado de una fruta que se asemeja mucho a unos testículos. Esto tiene que ver con el cáncer testicular que sufre el personaje y que se ve desde el primer capítulo de la serie, en el que él mismo los muestra.