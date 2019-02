Un momento muy traumático: El spoiler de Kit Harington a Rose Leslie no fue del final de 'Juego de Tronos'

Kit Harington conoció en 'Juego de Tronos' a la actriz Rose Leslie, quien daba vida a Ygritte, con la que se casó el pasado mes de junio en Escocia.

Hace unos días el actor Kit Harington concedió una entrevista a la emisora británica 'Kiss FM' donde reveló que su esposa le había dejado de hablar durante tres días después de haberle spoileado el final de la serie.

Pero ahora, la intérprete ha matizado las palabras de su marido en una entrevista a 'Entertainment Weekly' donde ha revelado que el spoiler que le hizo no fue del final de la serie, que veremos tras su estreno el próximo 14 de abril: "Realmente no sé el final".,

Leslie apuntó que lo que le reveló fue uno de los momentos más traumáticos de la temporada siete: "Me dijo el final de la temporada pasada y recuerdo que me sentí un poco molesta por eso".

"Me contó lo del dragón y me enfadé con él, porque dije: '¡Se suponía que no debías decirme todo! ¡Y eso era es mucha información! Y él es como, 'Bueno, lo preguntaste!' Y yo estaba como, 'Lo sé'", especifica.

La escocesa afirmó después que no tenía ni idea de cómo iba a terminar 'Juego de Tronos': "En realidad no conozco el final para [el programa] porque, créanlo o no, es un espectáculo tan monumental, y quiero ser como el resto del mundo y verlo en tiempo".

