El spin-off de 'The Flash' y 'Arrow' se estrenará a principios de 2016

En un desliz durante una conferencia, John Wesley Shipp ya habló sobre la existencia de 13 capítulos y el posible nombre de 'Legends' para este esperado spin-off. Ahora, otro de los actores, Victor Garber, ha hablado en una entrevista sobre más detalles de la trama y el estreno en enero de 2016.



Víctor Garger el actor que interpreta a Martin Stein en 'The Flash' y que será uno de los protagonistas de la nueva serie, ha explicado que la serie aún no está encargada pero ha asegurado que pronto se hará el encargo oficial y empezarán a grabar "en agosto y estará en enero", ha contado en la entrevista.



Todo el reparto del spin-off ya está confirmado

El actor ha mostrado su entusiasmo por interpretar a un personaje así, sacado del mundo de los comics. "Para ser honesto, es muy raro para mí que a estas alturas de mi vida esté en ese mundo, ha sido muy divertido hacerlo", ha explicado Vïctor Garber.



El reparto de la nueva ficción está ya confirmado, casi todos proceden de Arrow y The Falsh, las series de las que nace este spin-off.



El último en cerrar el elenco de actores ha sido el joven actor británico Franz Drameh, que interpretará a Jay Jackson. Se une así a Brandon Routh (Ray Palmer/ The Atom en 'Arrow'), Wentworth Miller (Leonard Snart/ Captain Cold en 'The Flash'), Dominic Purcell (Mick Rory/ Heat Wave en 'The Flash') y Caity Lotz.